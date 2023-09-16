В НАТО заявили, что РФ вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам
Россия вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам. Это происходит в результате влияния санкций на РФ.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны.
"Ненадежные" партнеры РФ
По словам Бауэра, Россия теряет значительное количество оккупированных в Украине территорий. К тому же страна-террористка страдает последствиями экономических санкций и дипломатической изоляции.
"Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными игроками и становится все зависимее", — сказал глава Военного комитета НАТО.
Бауэр не назвал конкретных людей, о которых он говорил. Вероятно, речь шла о лидере КНДР Ким Чен Ыне, который недавно встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, а затем уже провели переговоры.
Также мы писали, что лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.
Добавим, российский президент Владимир Путин, скорее всего, волнуется за то, что развитие отношений РФ с Северной Кореей может угрожать имеющимся схемам избегания санкций.