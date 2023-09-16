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В НАТО заявили, что РФ вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам

16 сентября 2023 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В НАТО заявили, что РФ вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россия вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам. Это происходит в результате влияния санкций на РФ.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны.

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По словам Бауэра, Россия теряет значительное количество оккупированных в Украине территорий. К тому же страна-террористка страдает последствиями экономических санкций и дипломатической изоляции.

"Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными игроками и становится все зависимее", — сказал глава Военного комитета НАТО.

Бауэр не назвал конкретных людей, о которых он говорил. Вероятно, речь шла о лидере КНДР Ким Чен Ыне, который недавно встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, а затем уже провели переговоры.

Также мы писали, что лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

Добавим, российский президент Владимир Путин, скорее всего, волнуется за то, что развитие отношений РФ с Северной Кореей может угрожать имеющимся схемам избегания санкций.

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