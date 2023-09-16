У НАТО заявили, що РФ змушена звертатись по допомогу до "ненадійних" партнерів

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Pool via REUTERS

Росія змушена звертатись по допомогу до "ненадійних" партнерів. Це відбувається внаслідок впливу санкцій на РФ.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час відкриття щорічної конференції НАТО на рівні керівників оборони.

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За словами Бауера, Росія втрачає значну кількість окупованих в Україні територій. До того ж країна-терористка страждає від наслідків економічних санкцій та дипломатичної ізоляції.

"Росія змушена співпрацювати з ненадійними гравцями і стає дедалі залежнішою", — сказав голова Військового комітету НАТО.

Бауер не назвав конкретних людей, про які він говорив. Ймовірно, йшлося про лідера КНДР Кім Чен Ина, який нещодавно зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули кілька об'єктів космодрому, а потім уже провели переговори.

Також ми писали, що лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

Додамо, російський президент Володимир Путін, швидше за все, хвилюється за те, що розвиток відносин РФ з Північною Кореєю може загрожувати наявним схемам уникнення санкцій.