В Германии строят "Пирамиду времени": когда завершат
В Германии строят скульптуру из бетонных блоков под названием "Пирамида времени", которую планируют завершить к 3183 году. Сама идея строительства принадлежит художнику Манфреду Лаберу.
Об этом пишет издание The New York Times.
Пирамида времени
Сообщается, что в 1993 году художник Манфред Лабер предложил проект "Пирамида времени", чтобы отметить 1200-летие города Вемдинга.
Именно тогда в 1993 году заложили первый блок "Пирамиды времени". В этом году был установлен четвертый блок, а осталось еще 116.
Заметим, что блоки устанавливают раз в 10 лет, поэтому Пирамиду времени завершат только в следующем тысячелетии.
Давний знакомый художника Клаус Шлехт считает, что "Пирамида времени" будет напоминать людям, что каждое поколение имеет "долг перед потомками".
Напомним, в Тбилиси установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому. Его убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".