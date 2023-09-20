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В Германии строят "Пирамиду времени": когда завершат

20 сентября 2023 01:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Германии строят "Пирамиду времени": когда завершат
В Германии был установлен четвертый блок "Пирамиды времени". Фото: The New York Times
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Германии строят скульптуру из бетонных блоков под названием "Пирамида времени", которую планируют завершить к 3183 году. Сама идея строительства принадлежит художнику Манфреду Лаберу.

Об этом пишет издание The New York Times.

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Пирамида времени

Сообщается, что в 1993 году художник Манфред Лабер предложил проект "Пирамида времени", чтобы отметить 1200-летие города Вемдинга.

Именно тогда в 1993 году заложили первый блок "Пирамиды времени". В этом году был установлен четвертый блок, а осталось еще 116.

Заметим, что блоки устанавливают раз в 10 лет, поэтому Пирамиду времени завершат только в следующем тысячелетии.

Давний знакомый художника Клаус Шлехт считает, что "Пирамида времени" будет напоминать людям, что каждое поколение имеет "долг перед потомками".

Художник Манфред Лабер
Идея создания "Пирамида времени" принадлежит художнику Манфреду Лаберу. Фото: The New York Times

Напомним, в Тбилиси установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому. Его убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".

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