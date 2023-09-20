В Германии строят "Пирамиду времени": когда завершат

В Германии был установлен четвертый блок "Пирамиды времени". Фото: The New York Times

В Германии строят скульптуру из бетонных блоков под названием "Пирамида времени", которую планируют завершить к 3183 году. Сама идея строительства принадлежит художнику Манфреду Лаберу.

Об этом пишет издание The New York Times.

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Пирамида времени

Сообщается, что в 1993 году художник Манфред Лабер предложил проект "Пирамида времени", чтобы отметить 1200-летие города Вемдинга.

Именно тогда в 1993 году заложили первый блок "Пирамиды времени". В этом году был установлен четвертый блок, а осталось еще 116.

Заметим, что блоки устанавливают раз в 10 лет, поэтому Пирамиду времени завершат только в следующем тысячелетии.

Давний знакомый художника Клаус Шлехт считает, что "Пирамида времени" будет напоминать людям, что каждое поколение имеет "долг перед потомками".

Идея создания "Пирамида времени" принадлежит художнику Манфреду Лаберу. Фото: The New York Times

Напомним, в Тбилиси установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому. Его убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".