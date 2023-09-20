У Німеччині будують "Піраміду часу": коли завершать

У Німеччині встановили четвертий блок "Піраміди часу". Фото: The New York Times

У Німеччині будують скульптуру з бетонних блоків під назвою "Піраміда часу", яку планують завершити до 3183 року. Сама ідея будівництва належить художнику Манфреду Лаберу.

Про це пише видання The New York Times.

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Повідомляється, що у 1993 році художник Манфред Лабер запропонував проєкт "Піраміда часу", щоб відзначити 1200-річчя свого міста Вемдінга.

Саме тоді у 1993 році, заклали перший блок "Піраміди часу". Цьогоріч встановили четвертий блок, а залишилось ще 116.

Зауважимо, що блоки встановлюють раз на 10 років, тому "Піраміду часу" завершать тільки у наступному тисячолітті.

Давній знайомий митця Клаус Шлехт вважає, що "Піраміда часу" нагадуватиме людям, що кожне покоління має "обов'язок перед нащадками".

Ідея створення "Піраміда часу" належить художнику Манфреду Лаберу. Фото: The New York Times

Нагадаємо, у Тбілісі встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському. Його вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".