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У Німеччині будують "Піраміду часу": коли завершать

20 вересня 2023 01:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Німеччині будують "Піраміду часу": коли завершать
У Німеччині встановили четвертий блок "Піраміди часу". Фото: The New York Times
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Німеччині будують скульптуру з бетонних блоків під назвою "Піраміда часу", яку планують завершити до 3183 року. Сама ідея будівництва належить художнику Манфреду Лаберу.  

Про це пише видання The New York Times.

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Піраміда часу

Повідомляється, що у 1993 році художник Манфред Лабер запропонував проєкт "Піраміда часу", щоб відзначити 1200-річчя свого міста Вемдінга. 

Саме тоді у 1993 році, заклали перший блок "Піраміди часу". Цьогоріч встановили четвертий блок, а залишилось ще 116. 

Зауважимо, що блоки встановлюють раз на 10 років, тому "Піраміду часу" завершать тільки у наступному тисячолітті.

Давній знайомий митця Клаус Шлехт вважає, що "Піраміда часу" нагадуватиме людям, що кожне покоління має "обов'язок перед нащадками".

Художник Манфред Лабер
Ідея створення "Піраміда часу" належить художнику Манфреду Лаберу. Фото: The New York Times

Нагадаємо, у Тбілісі встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському. Його вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".

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