В Германии приняли новый закон о трудоустройстве туристов

Центр занятости в Германии. Фото: google.com

Правительство Германии упростило условия переезда иностранцам для трудоустройства. Отмечается, что такой новый иммиграционный закон будет способствовать тому, чтобы в страну приезжало больше трудовых иммигрантов даже из государств, не входящих в ЕС.

Об этом сообщает DW.

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Туристы смогут работать в Германии

Издание пишет, что даже туристы с соответствующей визой могут устроиться на работу в Германии без дополнительных формальностей.

Условие будет только одно — соответствующая квалификация. Достаточно будет два года работы в своей стране.

Приехать в Германию, даже не имея работы

Специалисты могут приехать в Германию устроиться на работу, даже если они ее еще не нашли. Для этого ввели так называемую "карту шансов".

"Жители стран вне ЕС, которые по системе баллов считаются перспективными кадрами, смогут въехать в Германию и искать работу в течение года, подрабатывая по 20 часов в неделю. Затем карту можно будет продлевать еще на 2 года", — поясняет TRAVEL РБК-Украина.

В системе баллов будут учитываться специальность и стаж работы, возраст, потенциал членов семьи, владение немецким или английским языком, связи с Германией.

Для высококвалифицированных специалистов условия проще

Для владельцев Blue Card (вид на жительство для высококвалифицированных работников) условия упростили:

так называемый "порог зарплаты" исчезли до 3500 евро в месяц,

подтверждение диплома можно предоставить позже.

Также владельцы таких карт могут с собой привозить детей и родителей пожилого возраста.

Напомним, ранее мы писали, что Германия , работая в партнерстве с США, планирует усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив ей до конца текущего года еще 45 самоходных зенитных систем Gepard. Германия уже передала Украине 34 системы Gepard, а следующие 15 должны прибыть в ближайшее время.