Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Германии приняли новый закон о трудоустройстве туристов arrow

В Германии приняли новый закон о трудоустройстве туристов

26 июня 2023 17:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Германии приняли новый закон о трудоустройстве туристов
Центр занятости в Германии. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Правительство Германии упростило условия переезда иностранцам для трудоустройства. Отмечается, что такой новый иммиграционный закон будет способствовать тому, чтобы в страну приезжало больше трудовых иммигрантов даже из государств, не входящих в ЕС.

Об этом сообщает DW.

Читайте также:

Туристы смогут работать в Германии

Издание пишет, что даже туристы с соответствующей визой могут устроиться на работу в Германии без дополнительных формальностей.

Условие будет только одно — соответствующая квалификация. Достаточно будет два года работы в своей стране.

Приехать в Германию, даже не имея работы

Специалисты могут приехать в Германию устроиться на работу, даже если они ее еще не нашли. Для этого ввели так называемую "карту шансов".

"Жители стран вне ЕС, которые по системе баллов считаются перспективными кадрами, смогут въехать в Германию и искать работу в течение года, подрабатывая по 20 часов в неделю. Затем карту можно будет продлевать еще на 2 года", — поясняет TRAVEL РБК-Украина

В системе баллов будут учитываться специальность и стаж работы, возраст, потенциал членов семьи, владение немецким или английским языком, связи с Германией.

Для высококвалифицированных специалистов условия проще

Для владельцев Blue Card (вид на жительство для высококвалифицированных работников) условия упростили:

  • так называемый "порог зарплаты" исчезли до 3500 евро в месяц,
  • подтверждение диплома можно предоставить позже.

Также владельцы таких карт могут с собой привозить детей и родителей пожилого возраста.

Напомним, ранее мы писали, что Германия , работая в партнерстве с США, планирует усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив ей до конца текущего года еще 45 самоходных зенитных систем Gepard. Германия уже передала Украине 34 системы Gepard, а следующие 15 должны прибыть в ближайшее время.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз