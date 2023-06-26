У Німеччині прийняли новий закон щодо працевлаштування туристів

Центр зайнятості в Німеччині. Фото: google.com

Уряд Німеччини спростив умови переїзду іноземцям для працевлаштування. Зазначається, що такий новий імміграційний закон сприятиме тому, аби до країни приїжджали більше трудових іммігрантів навіть із держав, які не входять до ЄС.

Про це повідомляє DW.

Читайте також:

Туристи зможуть працювати в Німеччині

Видання пише, що навіть туристи з відповідною візою зможуть влаштуватись на роботу в Німеччині без додаткових формальностей.

Умова буде лиш одна — відповідна кваліфікація. Достатньо буде мати два роки роботи у своїй країні.

Приїхати до Німеччини, навіть не маючи роботи

Спеціалісти мають змогу приїхати до Німеччини влаштуватись на роботу, навіть якщо вони її ще не знайшли. Для цього запровадили так звану "карту шансів".

"Жителі країн поза ЄС, які за системою балів вважаються перспективними кадрами, зможуть в'їхати до Німеччини та шукати роботу протягом року, підробляючи по 20 годин на тиждень. Потім карту можна буде продовжувати ще на 2 роки", — пояснює TRAVEL РБК-Україна.

У системі балів враховуватимуться спеціальність та стаж роботи, вік, потенціал членів сім'ї, володіння німецькою або англійською мовою, зв'язки з Німеччиною.

Для висококваліфікованих фахівців умови простіші

Для власників Blue Card (посвідка на проживання для висококваліфікованих працівників) умови спростили:

так званий "поріг зарплати" зникли до 3500 євро на місяць,

підтвердження диплома можна надати пізніше.

Також власники таких карт можуть із собою привозити дітей та батьків похилого віку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Німеччина, працюючи у партнерстві зі США, планує посилити протиповітряну оборону України, надавши їй до кінця поточного року ще 45 самохідних зенітних систем Gepard. Німеччина вже передала Україні 34 системи Gepard, а наступні 15 мають прибути найближчим часом.