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В Германии рассматривают дело россиянки, поддержавшей войну в Украине

8 марта 2023 23:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Германии будут судить россиянку
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Германии начинается рассмотрение дела россиянки Елены Колбасниковой, которая явно поддерживала военную кампанию рф против Украины. Ей может грозить тюремное заключение.

Об єтом пишет DW со ссылкой на представителя суда Кельна.

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Расследование

Представитель суда Кельна сообщил, что Колбасникова обвиняется по пункту 2 статьи 140 Уголовного кодекса ФРГ за то, что на пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она публично поддержала полномасштабное вторжение в Украину.

Международное право считает агрессивную войну преступлением, а тот, кто одобряет ее, может получить в Германии до трех лет тюрьмы или денежный штраф.

Отметим, что Колбасникова является лидером пророссийских протестов в Германии и сотрудничает с местными праворадикальными политиками. Она также является одним из прокремлевских агентов влияния в Германии, собирая средства на армию оккупантов.

Колбасникова родилась в украинском городе Днепр, что делает ее дело еще более значимым. Она провозглашает, что россия не является агрессором, а помогает прекратить войну в Украине. В любом случае, дело Колбасниковой будет проходить через суд, и ей грозит серьезное наказание.

Напомним, что Министерство финансов Германии заявило, что после вторжения рф в Украину она заморозила около 5,25 млрд евро в активах олигархов, которые находятся под санкциями. Такая сумма превышает 4,28 млрд евро, зафиксированных в прошлом году. 

В сообщении говорится, что депутат немецкого парламента Кристиан Гёрке раскритиковал это заявление, отметив, что лишь один миллиард евро был заморожен за последние полгода. Он также добавил, что ни один из олигархов не отчитался о своих активах с декабря прошлого года.

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