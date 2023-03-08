У Німеччині судитимуть росіянку

У Німеччині розпочинається розгляд справи росіянки Олени Колбаснікової, яка явно підтримувала військову кампанію рф проти України. Їй може загрожувати ув'язнення.

Про це пише DW з посиланням на представника суду Кельна.

Розслідування

Представник суду Кельна повідомив, що Колбаснікову звинувачують за пунктом 2 статті 140 Кримінального кодексу ФРН за те, що на проросійській демонстрації 8 травня 2022 року вона публічно підтримала повномасштабне вторгнення в Україну.

Міжнародне право вважає агресивну війну злочином, а той, хто схвалює її, може отримати у Німеччині до трьох років ув'язнення чи грошовий штраф.

Зазначимо, що Колбаснікова є лідером проросійських протестів у Німеччині та співпрацює з місцевими праворадикальними політиками. Вона також є одним із прокремлівських агентів впливу в Німеччині, збираючи кошти на армію окупантів.

Ковбасникова народилася в українському місті Дніпро, що робить її справу ще більш значущою. Вона проголошує, що росія не є агресором, а допомагає припинити війну в Україні. У будь-якому випадку, справа Колбаснікової проходитиме через суд, і їй загрожує серйозне покарання.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів Німеччини заявило, що після вторгнення росії в Україну вона заморозила близько 5,25 млрд євро в активах олігархів, які перебувають під санкціями. Така сума перевищує 4,28 млрд євро, зафіксованих минулого року.

У повідомленні йдеться, що депутат німецького парламенту Крістіан Герке розкритикував цю заяву, зазначивши, що лише один мільярд євро було заморожено за останні пів року. Він також додав, що жоден з олігархів не прозвітував про свої активи з грудня минулого року.