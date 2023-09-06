В Германии будут судить бывшего разведчика и его помощника за сотрудничество с РФ
Бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Германии и его помощника обвиняют в государственной измене. Их подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.
Об этом сообщает Spiegel.
Обвинения в госизмене
Экс-сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии разоблачили в декабре 2022 года. Генеральный прокурор выдвинул против Карстена Л. обвинения. Его подозревают в государственной измене.
СМИ сообщает, что генпрокуратура BND выдвинула также обвинения против его предполагаемого помощника Артура Е.
Если их признают виновными в государственной измене, то могут приговорить к пожизненному заключению.
Напомним, Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики". Его подозревают в шпионаже в пользу России.
Также мы писали, по данным Службы безопасности Украины, предатель, устанавливавший агентскую связь на службу России в Днепре, получит 15 лет лишения свободы. Группа под его руководством собирала и корректировала данные по ракетным ударам России по городу и затем докладывала о результатах.
Добавим, в Киевской области СБУ задержала коллаборанта, который пытался проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.