В Германии будут судить бывшего разведчика и его помощника за сотрудничество с РФ

Федеральная разведывательная служба Германии. Фото: Tagesspiegel

Бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Германии и его помощника обвиняют в государственной измене. Их подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает Spiegel.

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Экс-сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии разоблачили в декабре 2022 года. Генеральный прокурор выдвинул против Карстена Л. обвинения. Его подозревают в государственной измене.

СМИ сообщает, что генпрокуратура BND выдвинула также обвинения против его предполагаемого помощника Артура Е.

Если их признают виновными в государственной измене, то могут приговорить к пожизненному заключению.

Напомним, Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики". Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Также мы писали, по данным Службы безопасности Украины, предатель, устанавливавший агентскую связь на службу России в Днепре, получит 15 лет лишения свободы. Группа под его руководством собирала и корректировала данные по ракетным ударам России по городу и затем докладывала о результатах.

Добавим, в Киевской области СБУ задержала коллаборанта, который пытался проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.