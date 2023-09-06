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У Німеччині судитимуть колишнього розвідника та його помічника за співпрацю з РФ

6 вересня 2023 08:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині судитимуть колишнього розвідника та його помічника за співпрацю з РФ
Федеральна розвідувальна служба Німеччини. Фото: Tagesspiegel
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини та його помічника звинувачують у державній зраді. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє Spiegel.

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Звинувачення у держзраді

Ексспівробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини викрили у грудні 2022 року. Генеральний прокурор висунув проти Карстена Л. звинувачення. Його підозрюють у державній зраді. 

ЗМІ повідомляє, що генпрокуратура BND висунула також звинувачення проти його ймовірного помічника Артура Е.

Якщо їх визнають винними у державній зраді, то можуть засудити до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала чоловіка, який був прихильником групи "Антифашисти Прибалтики". Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Також ми писали, за даними Служби безпеки України, зрадник, який встановлював агентський зв'язок на службу Росії у Дніпрі, отримає 15 років позбавлення волі. Група під його керівництвом збирала та коригувала дані для ракетних ударів Росії по місту і потім доповідала про результати.

Додамо, на Київщині СБУ затримала колаборанта, який намагався проникнути в десантні підрозділи Збройних сил України. Метою був збір розвідданих для Росії.

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