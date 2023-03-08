В Германии заявили, что взрывы на газопроводах рф могут быть провокацией под флагом Украины

Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от преждевременных выводов о том, кто ответственен за подрыв трубопровода "Северный поток". Он предположил, что атака могла быть операцией по обвинению Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Писториус заявил, что за взрывами, ставшими точкой вспышки между Западом и россией после прошлогоднего российского вторжения в Украину, министр выступил после того, как в отчете New York Times, ссылаясь на данные разведки, проверенные официальными лицами США, стоит проукраинская группа.

"Отчет, не указывающий на официальную причастность Украины, появился в то время, когда Киев призывает своих западных союзников увеличить поставки высокотехнологичного вооружения, чтобы оттеснить российские войска, поскольку война продолжается уже второй год", — пишет издание.

Сейчас продолжается расследование причин разрыва трубопровода "Северный поток", поставляющего российские энергоносители в Европу. Западные страны считают, что взрывы были преднамеренными, но не пришли к выводу, кто за ними стоит.

Ранее рф обвиняла Запад, однако сейчас требует прозрачного расследования, в котором она также хочет принять участие.

"В отдельном сообщении немецкого телеканала ARD и газеты Zeit во вторник говорится о том, что немецкие власти смогли идентифицировать лодку, которая была использована для диверсионной операции. В сообщении говорится, что группа из пяти мужчин и одной женщины, используя поддельные паспорта, арендовала яхту у польской компании, принадлежащей гражданам Украины, но национальность исполнителей была непонятной", — говорится в материале.

Писториус заявил, что мир должен четко разграничить, была ли это украинская группа, могло ли это произойти по украинскому приказу, или проукраинская группа действовала без ведома правительства.

Ранее министр обороны Германии заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под ложным флагом, организованная для обвинения Украины", была "так же высока".

Напомним, министр обороны Алексей Резников отверг причастность украинских спецслужб к взрывам на газопроводах россии. По его словам, официальное расследование все покажет.

Также мы писали, что в США владеют информацией о взрывах на "Северных потоках" причастная частная компания из Украины. Однако из соображений безопасности там отказались обнародовать эти данные.