Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від передчасних висновків щодо того, хто відповідальний за підрив трубопроводу "Північний потік". Він припустив, що атака могла бути операцією, щоб звинуватити Україну.

Про це повідомляє Reuters.

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Пісторіус заявив, що за вибухами, які стали точкою спалаху між Заходом і росією після торішнього російського вторгнення в Україну, міністр виступив після того, як у звіті New York Times, посилаючись на дані розвідки, перевірені офіційними особами США, стоїть проукраїнська група.

"Звіт, який не вказує на офіційну причетність України, з'явився в той час, коли Київ закликає своїх західних союзників збільшити поставки високотехнологічного озброєння, щоб відтіснити російські війська, оскільки війна триває вже другий рік", — пише видання.

Наразі триває розслідування причин розриву трубопроводу "Північний потік", що постачає російські енергоносії до Європи. Західні країни вважають, що вибухи були навмисними, але не дійшли висновку, хто за ними стоїть.

Раніше рф звинувачувала Захід, однак зараз вимагає прозорого розслідування, в якому вона також хоче взяти участь.

"В окремому повідомленні німецького телеканалу ARD і газети Zeit у вівторок йдеться про те, що німецька влада змогла ідентифікувати човен, який був використаний для диверсійної операції. У повідомленні йдеться, що група з п'яти чоловіків і однієї жінки, використовуючи підроблені паспорти, орендувала яхту у польської компанії, що належить громадянам України, але національність виконавців була незрозумілою", — йдеться у матеріалі.

Пісторіус заявив, що світ повинен чітко розмежувати, чи була це українська група, чи це могло статися за українським наказом, чи проукраїнська група діяла без відома уряду.

Раніше міністр оборони Німеччини заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під помилковим прапором, організована для звинувачення України", була "так само високою".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков відкинув причетність українських спецслужб до вибухів на газогонах росії. За його словами, офіційне розслідування все покаже.

Також ми писали, що у США володіють інформацією, щодо вибухів на "Північних потоках" причетна приватна компанія з України. Однак з міркувань безпеки там відмовились оприлюднювати ці дані.