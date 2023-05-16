В Новой Зеландии сгорел хостел, есть погибшие
В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошел пожар в помещении хостела. По состоянию на эту минуту известно о шести погибших, находившихся в хостеле в момент возгорания.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Пожар в хостеле
В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошло редкое для этого города событие.
В районе Ньютауна загорелся хостел.
"Это пожар, который бывает в Веллингтоне раз в десятилетие. Это самый плохой кошмар для нас", — подчеркнул глава пожарной службы Веллингтона Ник Паетт.
Погибшие
Причину пожара спасатели пока не могут назвать, но неофициально называют само возгорание подозрительным.
Глава пожарной службы Новой Зеландии Брюс Стаббс отметил — из-за того, что пожар произошел на верхнем этаже, большое количество обломков крыши завалило помещение.
Но уже были обнаружены шесть тел погибших людей.
Как известно, в хостеле проживали строители, врачи и лица, отбывавшие наказание в общине за мелкие преступления.
Напомним, в апрелев Новой Зеландии, у островов Кермадек, произошло мощное землетрясение. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,2 балла.