В Новой Зеландии сгорел хостел, есть погибшие

Место пожара в хостеле. Фото: Reuters/Lucy Craymer

В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошел пожар в помещении хостела. По состоянию на эту минуту известно о шести погибших, находившихся в хостеле в момент возгорания.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошло редкое для этого города событие.

В районе Ньютауна загорелся хостел.

"Это пожар, который бывает в Веллингтоне раз в десятилетие. Это самый плохой кошмар для нас", — подчеркнул глава пожарной службы Веллингтона Ник Паетт.

Погибшие

Причину пожара спасатели пока не могут назвать, но неофициально называют само возгорание подозрительным.

Глава пожарной службы Новой Зеландии Брюс Стаббс отметил — из-за того, что пожар произошел на верхнем этаже, большое количество обломков крыши завалило помещение.

Но уже были обнаружены шесть тел погибших людей.

Как известно, в хостеле проживали строители, врачи и лица, отбывавшие наказание в общине за мелкие преступления.

Напомним, в апрелев Новой Зеландии, у островов Кермадек, произошло мощное землетрясение. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,2 балла.