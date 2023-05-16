Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Новой Зеландии сгорел хостел, есть погибшие arrow

В Новой Зеландии сгорел хостел, есть погибшие

16 мая 2023 09:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Новой Зеландии сгорел хостел, есть погибшие
Место пожара в хостеле. Фото: Reuters/Lucy Craymer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошел пожар в помещении хостела. По состоянию на эту минуту известно о шести погибших, находившихся в хостеле в момент возгорания.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Пожар в хостеле

В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошло редкое для этого города событие.

В районе Ньютауна загорелся хостел.

"Это пожар, который бывает в Веллингтоне раз в десятилетие. Это самый плохой кошмар для нас", — подчеркнул глава пожарной службы Веллингтона Ник Паетт.

Погибшие

Причину пожара спасатели пока не могут назвать, но неофициально называют само возгорание подозрительным.

Глава пожарной службы Новой Зеландии Брюс Стаббс отметил — из-за того, что пожар произошел на верхнем этаже, большое количество обломков крыши завалило помещение.

Но уже были обнаружены шесть тел погибших людей.

Как известно, в хостеле проживали строители, врачи и лица, отбывавшие наказание в общине за мелкие преступления.

Напомним, в апрелев Новой Зеландии, у островов Кермадек, произошло мощное землетрясение. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,2 балла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас