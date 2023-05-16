У Новій Зеландії згорів хостел, є загиблі
У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні сталася пожежа у приміщенні хостелу. Станом на цю хвилину відомо про шістьох загиблих, які перебували у хостелі в момент загоряння.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Пожежа у хостелі
У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні сталася рідкісна для цього міста подія.
У районі Ньютаун загорівся хостел.
"Це пожежа, яка буває у Веллінгтоні раз на десятиліття. Це найгірший кошмар для нас", — наголосив очільник пожежної служби Веллінгтона Нік Паєтт.
Загиблі
Причину пожежі рятувальники поки що не можуть назвати, але неофіційно називають саме загоряння підозрілим.
Очільник пожежної служби Нової Зеландії Брюс Стаббс зазначив — через те, що пожежа сталася на верхньому поверсі, велика кількість уламків даху завалила приміщення.
Але уже були знайдені шестеро тіл загиблих людей.
Як відомо, у хостелі проживали будівельники, лікарі та особи, які відбували покарання у громаді за дрібні злочини.
Нагадаємо, у квітні в Новій Зеландії, біля островів Кермадек, стався потужний землетрус. Магнітуда стихійного лиха становила 7,2 бали.