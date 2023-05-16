У Новій Зеландії згорів хостел, є загиблі

Місце пожежі у хостелі. Фото: Reuters/Lucy Craymer

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні сталася пожежа у приміщенні хостелу. Станом на цю хвилину відомо про шістьох загиблих, які перебували у хостелі в момент загоряння.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Пожежа у хостелі

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні сталася рідкісна для цього міста подія.

У районі Ньютаун загорівся хостел.

"Це пожежа, яка буває у Веллінгтоні раз на десятиліття. Це найгірший кошмар для нас", — наголосив очільник пожежної служби Веллінгтона Нік Паєтт.

Загиблі

Причину пожежі рятувальники поки що не можуть назвати, але неофіційно називають саме загоряння підозрілим.

Очільник пожежної служби Нової Зеландії Брюс Стаббс зазначив — через те, що пожежа сталася на верхньому поверсі, велика кількість уламків даху завалила приміщення.

Але уже були знайдені шестеро тіл загиблих людей.

Як відомо, у хостелі проживали будівельники, лікарі та особи, які відбували покарання у громаді за дрібні злочини.

Нагадаємо, у квітні в Новій Зеландії, біля островів Кермадек, стався потужний землетрус. Магнітуда стихійного лиха становила 7,2 бали.