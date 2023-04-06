В Новосибирской области признали, что депортировали около 400 украинских детей

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За прошлый год в Новосибирскую область рф перевезли около 160 украинских детей без законных представителей.

Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в регионе Нины Шалабаевой, сообщает Тайга.Инфо.

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"С учетом задач, поставленных на федеральном уровне, определены пункты временного размещения для лиц с инвалидностью, а также размещение детей в случае их прибытия без законных представителей. На территории региона на 1 января 2023 года находилось 798 данных граждан. Это почти 80% от общей количества прибывших. Около 53% прибывших — это лица от 18 до 60 лет, доля несовершеннолетних — 20,5%" , — говорится в докладе.

Всего за год российское гражданство в Новосибирской области получили около 400 детей из Украины.

Напомним, в Украине впервые осужден судья, которая депортировала крымчан с временно оккупированного полуострова. Суд назначил злоумышленнице 10 лет тюрьмы.