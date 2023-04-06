У Новосибірській області визнали, що депортували близько 400 українських дітей

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За минулий рік рік у Новосибірську область рф перевезли близько 160 українських дітей без законних представників.

Про це йдеться у доповіді уповноваженої з прав людини у регіоні Ніни Шалабаєвої, повідомляє Тайга.Инфо.

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"З урахуванням завдань, поставлених на федеральному рівні, визначено пункти тимчасового розміщення для осіб з інвалідністю, а також розміщення дітей у разі їхнього прибуття без законних представників. На території регіону на 1 січня 2023 року перебувало 798 даних громадян. Це майже 80% від загальної кількості прибулих. Близько 53% прибулих — це особи віком від 18 до 60 років, частка неповнолітніх — 20,5%", — йдеться у доповіді.

Усього ж за рік російське громадянство в Новосибірській області отримали близько 400 дітей з України.

Нагадаємо, в Україні вперше засуджено суддю, яка депортувала кримчан з тимчасово окупованого півострова. Суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.