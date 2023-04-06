Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Новосибірській області визнали, що депортували близько 400 українських дітей arrow

У Новосибірській області визнали, що депортували близько 400 українських дітей

6 квітня 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За минулий рік рік у Новосибірську область рф перевезли близько 160 українських дітей без законних представників.

Про це йдеться у доповіді уповноваженої з прав людини у регіоні Ніни Шалабаєвої, повідомляє Тайга.Инфо.

Читайте також:

"З урахуванням завдань, поставлених на федеральному рівні, визначено пункти тимчасового розміщення для осіб з інвалідністю, а також розміщення дітей у разі їхнього прибуття без законних представників. На території регіону на 1 січня 2023 року перебувало 798 даних громадян. Це майже 80% від загальної кількості прибулих. Близько 53% прибулих — це особи віком від 18 до 60 років, частка неповнолітніх — 20,5%", — йдеться у доповіді.

Усього ж за рік російське громадянство в Новосибірській області отримали близько 400 дітей з України.

Нагадаємо, в Україні вперше засуджено суддю, яка депортувала кримчан з тимчасово окупованого півострова.  Суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB