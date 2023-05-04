В Новосибирске запретят использовать БпЛА на параде 9 мая

Российский беспилотный летательный аппарат. Фото: росСМИ

В российском Новосибирске на парад Победы 9 мая запретят использовать беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщают росСМИ.

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О решении запретить беспилотники на 9 мая сказал замглавы администрации губернатора Новосибирской области, руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

К тому же военный комиссар области Евгений Кудрявцев сообщал, что военно-воздушные силы Российской Федерации не будут участвовать в параде 9 мая. По его словам, это решение приняло Минобороны.

Напомним, пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

Также мы писали, что Россия могла самостоятельно инсценировать атаку БпЛА на Кремль. РФ, вероятно, пытается создать условия для более широкой общественной мобилизации для войны против Украины. Несколько индикаторов указывают на то, что удар был совершен внутри страны и целенаправленно подстроен.

Добавим, несколько российских областей, в частности вообще не граничащих с Украиной, отказались от праздничных парадов на 9 мая. Торжеств не будет и на оккупированных Россией территориях Украины.