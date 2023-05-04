У Новосибірську заборонять використовувати БпЛА на параді 9 травня

Російський безпілотний літальний апарат. Фото: росЗМІ

У російському Новосибірську на парад Перемоги 9 травня заборонять використовувати безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про рішення заборонити безпілотники на 9 травня сказав заступник керівника адміністрації губернатора Новосибірської області, керівник департаменту інформаційної політики регіону Сергій Нешумов.

До того ж військовий комісар області Євген Кудрявцев повідомляв, що військово-повітряні сили Російської Федерації не будуть брати участі в параді 9 травня. За його словами, це рішення ухвалило Міноборони.

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Також ми писали, що Росія могла самостійно інсценувати атаку БпЛА на Кремль. РФ, ймовірно, намагається створити умови для ширшої суспільної мобілізації для війни проти України. Декілька індикаторів вказують на те, що удар був здійснений всередині країни і цілеспрямовано підлаштований.

Додамо, кілька російських областей, зокрема, таких, що взагалі не межують з Україною, відмовилися від святкових парадів на 9 травня. Урочистостей не буде і на окупованих Росією територіях України.