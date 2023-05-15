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В ЮАР отреагировали на обвинения в поставках оружия России

15 мая 2023 13:34
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В ЮАР отреагировали на обвинения в поставках оружия России
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Фото: REUTERS/Esa Alexander
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что внеблоковая позиция страны не предпочитает Россию по сравнению с другими государствами, и повторил свой призыв к мирному разрешению конфликта в Украине.

Об этом пишет Reuters.

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Южноафриканские официальные лица быстро отвергли заявления США, что высокопоставленные американские чиновники "глубоко обеспокоены" провозглашенной политикой неприсоединения и нейтралитета Южной Африки по поводу войны России в Украине.

"Мы не соглашаемся с тем, что наша внеблоковая позиция предпочитает Россию другим странам. Мы также не соглашаемся, что это должно угрожать нашим отношениям с другими странами", — сказал Рамафоса.

Южная Африка будет продолжать выполнять международные соглашения и договоры, которые она подписала, и ее подход к обвинениям США в поставках оружия будет соответствовать им, добавил он.

Несколько министров, в том числе ответственный за контроль над вооружениями, представитель министерства иностранных дел и министр связи заявили, что Южная Африка не одобрила никаких поставок оружия России в декабре.

Напомним, недавно США обвинили Южную Африку в поставках оружия в Россию из-за российского корабля, причалившего к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне в декабре прошлого года. Посол США в Южной Африке Рубен Бригетти заявил, что США уверены в том, что ЮАР поставляла оружие армии Путину.

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