У ПАР відреагували на звинувачення в поставках зброї Росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Фото: REUTERS/Esa Alexander

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.

Про це пише Reuters.

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Південноафриканські офіційні особи швидко відкинули заяви США, що високопоставлені американські чиновники "глибоко стурбовані" проголошеною політикою неприєднання та нейтралітету Південної Африки щодо війни Росії в Україні.

"Ми не погоджуємося з тим, що наша позаблокова позиція надає перевагу Росії над іншими країнами. Ми також не погоджуємося, що це має загрожувати нашим відносинам з іншими країнами", — сказав Рамафоса.

Південна Африка продовжуватиме виконувати міжнародні угоди та договори, які вона підписала, і її підхід до звинувачень США щодо поставок зброї буде відповідати їм, додав він.

Кілька міністрів, у тому числі відповідальний за контроль над озброєннями, речник міністерства закордонних справ і міністр зв'язку заявили, що Південна Африка не схвалила жодних поставок зброї Росії в грудні.

Нагадаємо, нещодавно США звинуватили Південну Африку у поставках зброї до Росії через російський корабель, який причалив до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні у грудні минулого року. Посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що США впевнені у тому, що ПАР постачала зброю армії Путіну.