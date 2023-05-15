У ПАР відреагували на звинувачення в поставках зброї Росії
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.
Про це пише Reuters.
Що каже Рамафоса
Південноафриканські офіційні особи швидко відкинули заяви США, що високопоставлені американські чиновники "глибоко стурбовані" проголошеною політикою неприєднання та нейтралітету Південної Африки щодо війни Росії в Україні.
"Ми не погоджуємося з тим, що наша позаблокова позиція надає перевагу Росії над іншими країнами. Ми також не погоджуємося, що це має загрожувати нашим відносинам з іншими країнами", — сказав Рамафоса.
Південна Африка продовжуватиме виконувати міжнародні угоди та договори, які вона підписала, і її підхід до звинувачень США щодо поставок зброї буде відповідати їм, додав він.
Кілька міністрів, у тому числі відповідальний за контроль над озброєннями, речник міністерства закордонних справ і міністр зв'язку заявили, що Південна Африка не схвалила жодних поставок зброї Росії в грудні.
Нагадаємо, нещодавно США звинуватили Південну Африку у поставках зброї до Росії через російський корабель, який причалив до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні у грудні минулого року. Посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що США впевнені у тому, що ПАР постачала зброю армії Путіну.