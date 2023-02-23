В Париже Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага

Эйфелева башня в цвете украинского флага

В четверг, 23 февраля, в Париже и Брюсселе была проведена инициатива, которая заключалась в том, чтобы подсветить Эйфелеву башню и штаб-квартиру Еврокомиссии синим и желтым светом в знак поддержки Украины в годовщину войны.

Об этом сообщает мэр Парижа Анн Идальго и глава Еврокомиссии.

Подсветка украинского флага

Мэр Парижа Анн Идальго, которая выразила свою солидарность с Украиной, заявил в своем профиле в социальных сетях: "Слава Украине!" на украинском языке.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что они уважают храбрость и стойкость украинского народа, который противостоит темным временам. Она также отметила, что свет, который был проецирован на штаб-квартиру Еврокомиссии, должен служить напоминанием о том, что вместе люди могут преодолеть любые трудности.

Кроме того, перед всеми учреждениями Европейского Союза в Брюсселе были подняты украинские флаги. Эти инициативы были предприняты в знак поддержки Украины и ее народа в годовщину войны.

Tonight our buildings adorn the colours of Ukraine.



We honour the bravery of the Ukrainian people.



The memory of the fallen.



The fortitude of an entire country in resistance.



Let this illumination be a reminder that together we can overcome even the darkest of times. pic.twitter.com/ppplYbZPDy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023

Un an après l'invasion de l'Ukraine, Paris rend hommage au courage du peuple ukrainien et lui exprime sa solidarité #StandWithUkraine #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/UqhTDdDTAH — Paris (@Paris) February 23, 2023

Напомним, что Франция отправила Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron, которые считаются аналогом Javelin. Akeron MP был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Akeron MP был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Этот ПТРК предназначен для пешей пехоты, но также может быть установлен на боевые машины. Дальность этого комплекса — до 5 км.