В Париже Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага
В четверг, 23 февраля, в Париже и Брюсселе была проведена инициатива, которая заключалась в том, чтобы подсветить Эйфелеву башню и штаб-квартиру Еврокомиссии синим и желтым светом в знак поддержки Украины в годовщину войны.
Об этом сообщает мэр Парижа Анн Идальго и глава Еврокомиссии.
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Подсветка украинского флага
Мэр Парижа Анн Идальго, которая выразила свою солидарность с Украиной, заявил в своем профиле в социальных сетях: "Слава Украине!" на украинском языке.
В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что они уважают храбрость и стойкость украинского народа, который противостоит темным временам. Она также отметила, что свет, который был проецирован на штаб-квартиру Еврокомиссии, должен служить напоминанием о том, что вместе люди могут преодолеть любые трудности.
Кроме того, перед всеми учреждениями Европейского Союза в Брюсселе были подняты украинские флаги. Эти инициативы были предприняты в знак поддержки Украины и ее народа в годовщину войны.
Slava Ukraini !— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 23, 2023
Слава Україні !
#StandWithUkraine️ #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/xdAOI0RKnx
Tonight our buildings adorn the colours of Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023
We honour the bravery of the Ukrainian people.
The memory of the fallen.
The fortitude of an entire country in resistance.
Let this illumination be a reminder that together we can overcome even the darkest of times. pic.twitter.com/ppplYbZPDy
Un an après l'invasion de l'Ukraine, Paris rend hommage au courage du peuple ukrainien et lui exprime sa solidarité #StandWithUkraine #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/UqhTDdDTAH— Paris (@Paris) February 23, 2023
Напомним, что Франция отправила Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron, которые считаются аналогом Javelin. Akeron MP был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.
Akeron MP был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.
Этот ПТРК предназначен для пешей пехоты, но также может быть установлен на боевые машины. Дальность этого комплекса — до 5 км.