У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора
У четвер, 23 лютого, у Парижі та Брюсселі було проведено ініціативу, яка полягала в тому, щоб підсвітити Ейфелеву вежу та штаб-квартиру Єврокомісії синім та жовтим світлом на знак підтримки України у річницю війни.
Про це повідомляє мер Парижа Анн Ідальго та голова Єврокомісії.
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Підсвічування українського прапора
Мер Парижа Анн Ідальго, яка висловила свою солідарність з Україною, заявив у своєму профілі у соціальних мережах: "Слава Україні!" українською мовою.
Своєю чергою президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що вони поважають хоробрість і стійкість українського народу, який протистоїть темним часам. Вона також зазначила, що світло, яке було проєктовано на штаб-квартиру Єврокомісії, має бути нагадуванням про те, що разом люди можуть подолати будь-які труднощі.
Крім того, перед усіма установами Європейського Союзу у Брюсселі було піднято українські прапори. Ці ініціативи було здійснено на знак підтримки України та її народу у річницю війни.
Slava Ukraini!— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 23, 2023
Слава Украине !
#StandWithUkraine️ #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/xdAOI0RKnx
Tonight our buildings adorn the colours of Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023
We honour the bravery of the Ukrainian people.
The memory of the fallen.
Фортуна з entire country in resistance.
Let this illumination be reminder that together we can overcome even the darkest of times. pic.twitter.com/ppplYbZPDy
Un an après l'invasion de l'Ukraine, Paris rend hommage au courage du peuple ukrainien et lui exprime sa solidarité #StandWithUkraine #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/UqhTDdDTAH— Paris (@Paris) February 23, 2023
Нагадаємо, що Франція відправила Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron, які вважаються аналогом Javelin. Akeron MP був розроблений MBDA France і надійшов на озброєння Франції у 2017 році. Він призначений для заміни MILAN та FGM-148 Javelin американського виробництва.
Akeron MP був розроблений MBDA France і надійшов на озброєння Франції у 2017 році. Він призначений для заміни MILAN та FGM-148 Javelin американського виробництва.
Цей ПТРК призначений для пішої піхоти, але може бути встановлений на бойові машини. Дальність цього комплексу – до 5 км.