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В Парламенте Британии задержали предполагаемого китайского шпиона, — СМИ

11 сентября 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Парламенте Британии задержали предполагаемого китайского шпиона, — СМИ
Парламент Великобритании. Фото: parliament.uk/
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В парламенте Великобритании задержан помощник депутата, который шпионил в пользу Китая. 20-летний "чиновник" был связан с рядом высокопоставленных депутатов, посвященных секретной или очень конфиденциальной информации.

Об этом сообщили The Times и BBC со ссылкой на собственные источники.

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Как известно, подозреваемому мужчине около 20 лет и он был связан с рядом высокопоставленных депутатов-консерваторов, в том числе с несколькими, которые посвящены секретной или очень конфиденциальной информации. В них входят Том Тугендхат, министр безопасности, и Алисия Кэрнс, глава комитета палаты общин по иностранным делам.

В последние несколько лет он работал в парламенте с депутатами по вопросам международной политики, в частности отношений с Китаем. Раньше он жил и работал в Китае, поэтому спецслужбы опасаются, что именно там его могли завербовать как агента.

Из-за подозрения в шпионаже его задержали еще в марте, а с ним еще одного 30-летнего подозреваемого по этому делу. Тогда их освободили под залог, но сейчас расследование продолжают офицеры контртеррористического управления, занимающегося делами шпионажа.

Реакция Лондона

В свою очередь, в Лондоне очень обеспокоены китайским шпионажем и вмешательством в работу парламента.

"Это еще одно доказательство того, как далеко щупальца Коммунистической партии Китая (КПК) простираются в британские институты", — сказал член парламента ВБ Тори Тим Лоутон.

Там добавили, что снова потенциально поставлена под угрозу безопасность парламента, что подтверждает то, что Британия не может рассматривать УПК только как вражескую внешнюю угрозу.

Напомним, бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Германии и его помощника обвиняют в государственной измене. Их подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

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