У Парламенті Британії затримали ймовірного китайського шпигуна, — ЗМІ

Парламент Великої Британії. Фото: parliament.uk/

У парламенті Великої Британії затримали помічника депутата, який шпигував на користь Китаю. 20-річний "чиновник" був пов'язаний із низкою високопоставлених депутатів, які присвячені в секретну чи дуже конфіденційну інформацію.

Про це повідомили The Times та BBC із посиланням на власні джерела.

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Китайський шпигун у Британії

Як відомо, підозрюваному чоловіку близько 20 років і він був пов'язаний із низкою високопоставлених депутатів-консерваторів, зокрема з кількома, які присвячені в секретну чи дуже конфіденційну інформацію. До них входять Том Тугендхат, міністр безпеки, і Алісія Кернс, голова комітету палати громад із закордонних справ.

Протягом останніх кількох років він працював у парламенті з депутатами з питань міжнародної політики, зокрема відносин із Китаєм. Раніше він жив і працював у Китаї, тому спецслужби побоюються, що саме там його могли завербувати як агента.

Через підозру у шпигунстві його затримали ще в березні, а з ним ще одного 30-річного підозрюваного у цій справі. Тоді їх звільнили під заставу, але зараз розслідування продовжують офіцери контртерористичного управління, яке займається справами шпигунства.

Реакція Лондона

Своєю чергою у Лондоні дуже занепокоєнні китайським шпигунством та втручанням у роботу парламенту.

"Це ще один доказ того, як далеко щупальця Комуністичної партії Китаю (КПК) простягаються до британських інституцій", — сказав член парламенту ВБ Торі Тім Лоутон.

Там додали, що знову потенційно поставлено під загрозу безпеку парламенту, що підтверджує те, що Британія не може розглядати КПК лише як ворожу зовнішню загрозу.

Нагадаємо, колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини та його помічника звинувачують у державній зраді. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.