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В Пентагоне назвали четыре цели на Ближнем Востоке

7 ноября 2023 09:20
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В Пентагоне назвали четыре цели на Ближнем Востоке
Спикер Минобороны США Пэт Райдер. Фото: AP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке. Одно из них — защита американских войск и граждан в регионе.

Об этом сообщил спикер Минобороны США Пэт Райдер.

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Четыре цели США на Ближнем Востоке

По словам Райдера, в США есть четыре цели на Ближнем Востоке:

  • защита американских войск и граждан в регионе;
  • поток критически важной помощи в сфере безопасности Израиля при его защите от дальнейших атак ХАМАС;
  • координация с израильтянами для обеспечения освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан;
  • укрепление военного присутствия в регионе, чтобы умерить любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Газа.

Кроме того, он напомнил, что американские официальные лица неоднократно выступали с предупреждениями в адрес Ирана и его союзников в регионе о серьезных последствиях, с которыми они столкнутся, если активно вступят в конфликт с Израилем на стороне группировки ХАМАС. При этом Иран и его союзники угрожают США, утверждая, что при необходимости могут атаковать как американские базы в регионе, так и флот.

Напомним, 6 ноября беспилотники обстреляли две американские военные базы Аль-Асад. Это произошло на западе Ирака и Аль-Танф на сирийско-иракско-иорданской границе.

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