В Пентагоне назвали четыре цели на Ближнем Востоке

Спикер Минобороны США Пэт Райдер. Фото: AP

Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке. Одно из них — защита американских войск и граждан в регионе.

Об этом сообщил спикер Минобороны США Пэт Райдер.

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По словам Райдера, в США есть четыре цели на Ближнем Востоке:

защита американских войск и граждан в регионе;

поток критически важной помощи в сфере безопасности Израиля при его защите от дальнейших атак ХАМАС;

координация с израильтянами для обеспечения освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан;

укрепление военного присутствия в регионе, чтобы умерить любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Газа.

Кроме того, он напомнил, что американские официальные лица неоднократно выступали с предупреждениями в адрес Ирана и его союзников в регионе о серьезных последствиях, с которыми они столкнутся, если активно вступят в конфликт с Израилем на стороне группировки ХАМАС. При этом Иран и его союзники угрожают США, утверждая, что при необходимости могут атаковать как американские базы в регионе, так и флот.

Напомним, 6 ноября беспилотники обстреляли две американские военные базы Аль-Асад. Это произошло на западе Ирака и Аль-Танф на сирийско-иракско-иорданской границе.