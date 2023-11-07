У Пентагоні назвали чотири цілі на Близькому Сході
Міністерство оборони США має чотири напрями зусиль на Близькому Сході. Одна з них — захист американських військ і громадян у регіоні.
Про це повідомив речник Міноборони США Пет Райдер.
Чотири цілі США на Близькому Сході
За словами Райдера, у США є чотири цілі на Близькому Сході:
- захист американських військ і громадян у регіоні;
- потік критично важливої допомоги в сфері безпеки Ізраїлю під час його захисту від подальших атак ХАМАС;
- координація з ізраїльтянами задля допомоги забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи американських громадян;
- зміцнення військової присутності в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Гази.
Окрім того, він нагадав, що американські офіційні особи неодноразово виступали із попередженнями на адресу Ірану та його союзників у регіоні про серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться, якщо активно вступлять у конфлікт проти Ізраїлю на боці угруповання ХАМАС. При цьому Іран та його союзники погрожують США, стверджуючи, що за потреби можуть атакувати як американські бази у регіоні, так і флот.
Нагадаємо, 6 листопада безпілотники обстріляли дві американські військові бази Аль-Асад. Це сталося на заході Іраку та Аль-Танф на сирійсько-іраксько-йорданському кордоні.
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