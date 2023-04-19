В Пентагоне заявили, что Китай работает над созданием химического и биологического оружия

Министерство обороны США. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo

Китай не является прозрачным по отношению к большинству своих оборонных мер. Страна занимается значительным и скорым расширением, модернизацией и диверсификацией своих ядерных сил.

Об этом сообщает Пентагон.

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"Хотя конечное состояние расширения ядерных сил КНР остается неопределенным, траектория этих усилий указывает на большой, разнообразный ядерный арсенал с высокой степенью живучести, надежности и эффективности, заключенный в непрозрачную оболочку", — сказал главный заместитель помощника министра обороны по индийско-тихоокеанским делам Джедидия Роял.

По его словам, это может предоставить КНР новые возможности до и во время кризиса или конфликта использовать ядерное оружие для принуждения, в том числе для военных провокаций против союзников и партнеров США в Тихоокеанском регионе.

Остальные тревожные тенденции связаны с тем, что Китай использует быстрые технологические изменения для достижения военных целей.

"Особое беспокойство вызывает интерес Китая к биотехнологиям и другим сферам, которые могут иметь мирные цели, но также позволяют разработку оружия, в том числе современного биологического и химического оружия", — добавил Роял.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против китайских компаний, заподозренных в помощи России. В Китае предупредили, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Также мы писали, что президент Китая Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны "усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия". Также он добавил, что Китай должен быть "инновационным в своих концепциях и методах ведения боевых действий".