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У Пентагоні заявили, що Китай працює над створенням хімічної та біологічної зброї

19 квітня 2023 11:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Пентагоні заявили, що Китай працює над створенням хімічної та біологічної зброї
Міністерство оборони США. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Китай не є прозорим щодо більшості своїх оборонних заходів. Країна займається значним і швидким розширенням, модернізацією і диверсифікацією своїх ядерних сил.

Про це повідомляє Пентагон.

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Китай працює над створенням хімічної та біологічної зброї

"Хоча кінцевий стан розширення ядерних сил КНР залишається невизначеним, траєкторія цих зусиль вказує на великий, різноманітний ядерний арсенал з високим ступенем живучості, надійності і ефективності, укладений в непрозору оболонку", — сказав головний заступник помічника міністра оборони з індійсько-тихоокеанських справ Джедідія Роял.

За його словами, це може надати КНР нові можливості до і під час кризи або конфлікту використовувати ядерну зброю з метою примусу, в тому числі для військових провокацій проти союзників і партнерів США в Тихоокеанському регіоні.

Інші тривожні тенденції пов'язані з тим, що Китай використовує швидкі технологічні зміни для досягнення військових цілей.

"Особливе занепокоєння викликає інтерес Китаю до біотехнологій та інших сфер, які можуть мати мирні цілі, але також уможливлюють розробку зброї, в тому числі сучасної біологічної і хімічної зброї", — додав Роял.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти китайських компаній, яких запідозрили в допомозі Росії. У Китаї попередили, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів постачання.

Також ми писали, що президент Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії". Також він додав, що Китай повинен бути "інноваційним у своїх концепціях і методах ведення бойових дій".

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