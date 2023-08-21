В Подмосковье вспыхнул сильный пожар на химзаводе: к тушению привлекли вертолеты
Утром, 21 августа, в московской области РФ произошел мощный пожар на предприятии, где производят краски. Над местом поднялась стена густого черного дыма.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар в Подмосковье
Известно, что пожар произошел в городе Ногинск. Там горит склад с лакокрасочными изделиями, также внутри может быть ацетон.
Сообщалось, что первоначально площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных километров. Однако огонь стремительно распространился и площадь выросла до 3 тысяч квадратных километров.
Отмечается, что для ликвидации огня привлекли два вертолета.
Пока информации о пострадавших нет.
Напомним, 21 августа над московскими аэропортами закрыли небо. Причиной, как утверждают, послужила атака беспилотниками. Его сбила ПВО, в результате чего дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Ружского района. Кремль традиционно обвинил во всем Украину.