У Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа на хімзаводі: до гасіння залучили вертольоти

Дим внаслідок пожежі на підприємстві. Фото: росЗМІ

Вранці, 21 серпня, у московській області РФ здійнялась потужна пожежа на підприємстві, де виробляють фарби. Над місцем піднялася стіна густого чорного диму.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що пожежа сталася у місті Ногінськ. Там горить склад з лакофарбовими виробами, також всередині може бути ацетон.

Повідомляли, що спочатку площа пожежі склала 1,5 тисячі квадратних кілометрів. Однак, вогонь стрімко розповсюдився і наразі площа виросла до 3 тисяч квадратних кілометрів.

Зазначається, що для ліквідації вогню залучили два вертольоти.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 серпня, над московськими аеропортами закрили небо. Причиною, як стверджують, стала атака безпілотниками. Його збила ППО, внаслідок чого дрон втратив управління та зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузького району. Кремль традиційно звинуватив у всьому Україну.