В Северной Корее снова заявили об "имитации ядерной атаки"

Северная Корея проводит военные учения. Фото: avesta.tj

Северная Корея произвела испытания, имитируя "ядерное воздействие" с использованием двух крылатых ракет дальнего радиуса действия. Учения были направлены на демонстрацию готовности страны к ядерным действиям.

Об этом сообщают государственные СМИ, когда Ким Чен Ин осматривал производственные мощности страны в сфере судостроения и боеприпасов, передает агентство Reuters.

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Сообщается, что учения были проведены утром в субботу в знак предостережения "потенциальным противникам" о готовности страны активно отстаивать свои интересы на ядерном уровне, учитывая усиленную позицию Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.

Два испытательных снаряда, симулирующих носители ядерного оружия, были направлены в сторону Западного моря и преодолели дистанцию в 1500 км, сохраняя высоту 150 метров.

Также сообщается, что Ким Чен Ин также посетил производственный центр Pukjung, специализирующийся на создании морских двигателей, и основное предприятие по изготовлению боеприпасов. Это подчеркивает стремление усилить морскую мощь страны. По информации KCNA, Ким подтвердил, что на следующем собрании Центрального комитета Рабочей партии Кореи будут выработаны ключевые планы по модернизации отрасли и стратегии развития судостроительной сферы.

Напомним, что в субботу, 2 сентября, Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря. Запуск ракет произошел рано утром примерно в 4 часа.

Также мы сообщали, что Вооруженные силы Северной Кореи провели ракетное испытание для имитации обстрела тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее. Там заявили, что такими действиями они хотят дать врагам "четкий сигнал".