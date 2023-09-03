У Північній Кореї знову заявили про "імітацію ядерної атаки"

Північна Корея проводить військові навчання. Фото: avesta.tj

Північна Корея здійснила випробування, імітуючи "ядерну дію" з використанням двох крилатих ракет далекого радіусу дії. Навчання були спрямовані на демонстрацію готовності країни до ядерних дій.

Про це повідомляють державні ЗМІ, коли Кім Чен Ин оглядав виробничі потужності країни у сфері суднобудування та боєприпасів, передає агентство Reuters.

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Повідомляється, що навчання були проведені вранці в суботу на застереження "потенційним противникам" про готовність країни активно відстоювати свої інтереси на ядерному рівні, враховуючи посилену позицію Пхеньяна щодо Вашингтона та Сеула.

Два випробувальні снаряди, що симулюють носії ядерної зброї, були спрямовані у бік Західного моря та подолали дистанцію у 1500 км, зберігаючи висоту 150 метрів.

Також повідомляється, що Кім Чен Ин також відвідав виробничий центр Pukjung, що спеціалізується на створенні морських двигунів та основне підприємство з виготовлення боєприпасів. На цьому наголошує на прагненні посилити морську міць країни. За інформацією KCNA, Кім підтвердив, що на наступних зборах Центрального комітету Робочої партії Кореї буде вироблено ключові плани щодо модернізації галузі та стратегії розвитку суднобудівної сфери.

Нагадаємо, що в суботу, 2 вересня, Північна Корея здійснила запуск кількох крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Запуск ракет стався рано-вранці приблизно о 4 годині.

Також ми повідомляли, що Збройні сили Північної Кореї провели ракетне випробування для імітації обстрілу тактичною ядерною зброєю по основним командним центрам та аеродромам у Південній Кореї. Там заявили, що такими діями вони хочуть надати ворогам "чіткий сигнал".