В Польше на кладбище женщина услышала голос из могилы: что это было

В Польше спасатели достают упавшего в могилу мужчину. Фото: Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине

На одном из кладбищ в польском Люблине женщина услышала мольбу о раздавшейся из могилы помощи. Оказалось, что там был окровавленный мужчина.

Об этом сообщает издание Lublin.se.pl.

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Как известно, женщина пришла навестить могилы родственников. Вдруг она услышала крик, звучавший из открытой могилы. В яме был окровавленный мужчина. Он лежал на глубине около пяти метров, у него была травма ноги.

Как оказалось, 60-летний мужчина посещал могилу матери, облокотился на треснувшую бетонную плиту, и он упал в могилу. Сверху на него упали бетонные обломки плиты.

Спасатели спустились в яму, перевязали рану и вытащили пострадавшего на поверхность. Через несколько минут его передали медикам.

В Польше спасатели достают упавшего в могилу мужчину. Фото: Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине

В Польше спасатели достают упавшего в могилу мужчину. Фото: Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине

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