В Польше на кладбище женщина услышала голос из могилы: что это было
На одном из кладбищ в польском Люблине женщина услышала мольбу о раздавшейся из могилы помощи. Оказалось, что там был окровавленный мужчина.
Об этом сообщает издание Lublin.se.pl.
Случай на польском кладбище
Как известно, женщина пришла навестить могилы родственников. Вдруг она услышала крик, звучавший из открытой могилы. В яме был окровавленный мужчина. Он лежал на глубине около пяти метров, у него была травма ноги.
Как оказалось, 60-летний мужчина посещал могилу матери, облокотился на треснувшую бетонную плиту, и он упал в могилу. Сверху на него упали бетонные обломки плиты.
Спасатели спустились в яму, перевязали рану и вытащили пострадавшего на поверхность. Через несколько минут его передали медикам.
Напомним, недавно в Подмосковье нашли секретное кладбище "вагнеровцев" с десятками свежих могил. В селе Маврино появилось минимум 27 новых могил.