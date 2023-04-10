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В Польше на кладбище женщина услышала голос из могилы: что это было

10 апреля 2023 16:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше на кладбище женщина услышала голос из могилы: что это было
В Польше спасатели достают упавшего в могилу мужчину. Фото: Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На одном из кладбищ в польском Люблине женщина услышала мольбу о раздавшейся из могилы помощи. Оказалось, что там был окровавленный мужчина.

Об этом сообщает издание Lublin.se.pl.

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Как известно, женщина пришла навестить могилы родственников. Вдруг она услышала крик, звучавший из открытой могилы. В яме был окровавленный мужчина. Он лежал на глубине около пяти метров, у него была травма ноги.

Как оказалось, 60-летний мужчина посещал могилу матери, облокотился на треснувшую бетонную плиту, и он упал в могилу. Сверху на него упали бетонные обломки плиты.

Спасатели спустились в яму, перевязали рану и вытащили пострадавшего на поверхность. Через несколько минут его передали медикам.

спасение мужчины на польском кладбище
В Польше спасатели достают упавшего в могилу мужчину. Фото: Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине
спасение мужчины на польском кладбище
В Польше спасатели достают упавшего в могилу мужчину. Фото: Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине

Напомним, недавно в Подмосковье нашли секретное кладбище "вагнеровцев" с десятками свежих могил. В селе Маврино появилось минимум 27 новых могил.

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