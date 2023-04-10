У Польщі на цвинтарі жінка почула голос із могили: що це було
На одному з кладовищ у польському Любліні жінка почула благання про допомогу, що лунало з могили. Виявилося, що там був закривавлений чоловік.
Про це повідомляє видання Lublin.se.pl.
Випадок на польському кладовищі
Як відомо, жінка прийшла відвідати могили родичів. Раптом вона почула крик, який лунав із відкритої могили. У ямі був закривавлений чоловік. Він лежав на глибині близько п'яти метрів, у нього була травма ноги.
Як виявилося, 60-річний чоловік відвідував могилу матері, сперся на бетонну плиту, яка тріснула, і він впав у могилу. Зверху на нього впали бетонні уламки плити.
Рятувальники спустилися у яму, перев'язали рану та витягли потерпілого на поверхню. Через кілька хвилин його передали медикам.
Нагадаємо, нещодавно у Підмосков'ї знайшли секретне кладовище "вагнерівців" з десятками свіжих могил. У селі Маврино з'явилися мінімум 27 нових могил.