У Польщі на цвинтарі жінка почула голос із могили: що це було

У Польщі рятувальники дістають чоловіка, який впав у могилу. Фото: Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні

На одному з кладовищ у польському Любліні жінка почула благання про допомогу, що лунало з могили. Виявилося, що там був закривавлений чоловік.

Про це повідомляє видання Lublin.se.pl.

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Як відомо, жінка прийшла відвідати могили родичів. Раптом вона почула крик, який лунав із відкритої могили. У ямі був закривавлений чоловік. Він лежав на глибині близько п'яти метрів, у нього була травма ноги.

Як виявилося, 60-річний чоловік відвідував могилу матері, сперся на бетонну плиту, яка тріснула, і він впав у могилу. Зверху на нього впали бетонні уламки плити.

Рятувальники спустилися у яму, перев'язали рану та витягли потерпілого на поверхню. Через кілька хвилин його передали медикам.

У Польщі рятувальники дістають чоловіка, який впав у могилу. Фото: Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні

У Польщі рятувальники дістають чоловіка, який впав у могилу. Фото: Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні

Нагадаємо, нещодавно у Підмосков'ї знайшли секретне кладовище "вагнерівців" з десятками свіжих могил. У селі Маврино з'явилися мінімум 27 нових могил.