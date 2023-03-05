В Польше подожгли машины скорой помощи, предназначенные для Украины

Сожженный автомобиль скорой помощи

В Польше подожгли автомобили скорой помощи, которые собрали местные волонтеры для передачи украинским больницам в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает TVN24.

Что известно

Как отмечает издание, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 3 марта, у здания городской администрации города Радлов. В результате одна скорая сгорела полностью, вторая — серьезно повреждена, но может быть восстановлена.

По камерам наблюдения полиция вычислила и уже задержала подозреваемого в поджоге. Как выяснилось, это местный житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное преступление.

Сообщается, что горящие машины скорой помощи были частью гуманитарного конвоя из десяти автомобилей — шесть быстрых и четыре пикапа, загруженные медицинским оборудованием. Их собирали в качестве пожертвований и покупали польские волонтеры для отправки в Киев, Харьков и Сумы.

Напомним, недавно американский миллиардер украинского происхождения Билл Экман выделил 3,3 млн долларов для приобретения 15 специализированных машин скорой помощи для Украины. Это пожертвование позволит приобрести Toyota Land Cruiser, оборудованные для медицинской помощи и использовать их на передовой.

Фото: TVN24