У Польщі підпалили машини швидкої допомоги, призначені для України

Спалена автівка швидкої допомоги

У Польщі підпалили автомобілі швидкої допомоги, які місцеві волонтери зібрали для передачі українським лікарням у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомляє TVN24.

Що відомо

Як зазначає видання, інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю, 3 березня, біля будівлі міської адміністрації міста Радлув. В результаті одна швидка згоріла повністю, друга — серйозно пошкоджена, але може бути відновлена.

По камерах спостереження поліція вирахувала і вже затримала підозрюваного в підпалі. Як з'ясувалося, це місцевий житель, який раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

Повідомляється, що підпалені машини швидкої допомоги були частиною гуманітарного конвою з десяти автомобілів — шість швидких і чотири пікапи, завантажені медичним обладнанням. Їх збирали як пожертви і купували польські волонтери для відправки в Київ, Харків і Суми.

Нагадаємо, нещодавно американський мільярдер українського походження Білл Екман виділив 3,3 млн доларів для придбання 15 спеціалізованих машин швидкої допомоги для України. Це пожертвування дозволить придбати Toyota Land Cruiser, обладнані для медичної допомоги, та використовувати їх на передовій.

Фото: TVN24