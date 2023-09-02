В Польше опровергают информацию о том, что вертолет МИ-24 пересек белорусскую границу

Польский вертолет МИ-24. Иллюстративное фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Вчера, 1 сентября, СМИ сообщили о том, что польский вертолет пересек воздушное пространство Беларуси. Однако командование ВС Польши опровергает эту информацию.

Об этом заявил спикер командования подполковник Яцек Горышевский, передает Polskie Radio 24.

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По словам белорусской стороны, в районе Бжостовице Гродненской области польский вертолет должен был залететь на их территорию на "очень низкой высоте". Он пролетел расстояние около 1200 метров, а затем вернулся обратно.

"Мы будем анализировать ситуацию, а к такого рода заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью, поскольку они являются прямым продолжением режима Лукашенко", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

По его словам, подобные сообщения белорусских служб часто бывают ложными и имеют политическую цель, недружественно направленную в Польшу.

Напомним, в Беларуси заявили, что военные Латвии незаконно пересекли границу страны.

Также стало известно, что власти Польши, Литвы и Латвии готовы закрыть границы с Беларусью.