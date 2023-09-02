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У Польщі спростовують інформацію про те, що гелікоптер МІ-24 перетнув білоруський кордон

2 вересня 2023 14:16
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Валерія Пержун
редактор
У Польщі спростовують інформацію про те, що гелікоптер МІ-24 перетнув білоруський кордон
Польський гелікоптер МІ-24. Ілюстративне фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вчора, 1 вересня, ЗМІ повідомили про те, що польський гелікоптер перетнув повітряний простір Білорусі. Однак командування ЗС Польщі спростовує цю інформацію. 

Про це заявив речник командування підполковник Яцек Горишевський, передає Polskie Radio 24.

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Що відомо про польський вертоліт, який нібито залетів у Білорусь

За словами білоруської сторони, в районі Бжостовіце Гродненської області польський вертоліт мав залетіти на їхню територію на "дуже низькій висоті". Він нібито пролетів відстань близько 1200 метрів, а потім повернувся назад.

"Ми будемо аналізувати ситуацію, а до такого роду заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю, оскільки вони є прямим продовженням режиму Лукашенка", — заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. 

За його словами, подібні повідомлення білоруських служб часто бувають неправдивими і мають політичну мету, недружньо спрямовану до Польщі. 

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що військові Латвії незаконно перетнули кордон країни.

Також стало відомо, що влада Польщі, Литви та Латвії готова закрити кордони з Білоруссю.

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