У Польщі спростовують інформацію про те, що гелікоптер МІ-24 перетнув білоруський кордон

Польський гелікоптер МІ-24. Ілюстративне фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Вчора, 1 вересня, ЗМІ повідомили про те, що польський гелікоптер перетнув повітряний простір Білорусі. Однак командування ЗС Польщі спростовує цю інформацію.

Про це заявив речник командування підполковник Яцек Горишевський, передає Polskie Radio 24.

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За словами білоруської сторони, в районі Бжостовіце Гродненської області польський вертоліт мав залетіти на їхню територію на "дуже низькій висоті". Він нібито пролетів відстань близько 1200 метрів, а потім повернувся назад.

"Ми будемо аналізувати ситуацію, а до такого роду заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю, оскільки вони є прямим продовженням режиму Лукашенка", — заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

За його словами, подібні повідомлення білоруських служб часто бувають неправдивими і мають політичну мету, недружньо спрямовану до Польщі.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що військові Латвії незаконно перетнули кордон країни.

Також стало відомо, що влада Польщі, Литви та Латвії готова закрити кордони з Білоруссю.