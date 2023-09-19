В Польше ответили, боятся ли наказания за блокаду украинского агроимпорта

Министр аграрной промышленности в Польше Роберт Телус. Фото: farmer.pl

Польша недавно решила ввести односторонний запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке. Там заявили, что не боятся последствий со стороны Европейского Союза или Всемирной торговой организации за такое решение.

Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус в интервью изданию Euractiv.

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Телус считает, что нет "никаких существенных аргументов" для того, чтобы не продлевать этот запрет.

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что Польша не боится каких-либо последствий из-за такого решения, которое противоречит мнению ЕС.

"Ничего не произойдет", — убежден Телеус.

Польский министр считает, что делает хорошие дела для страны и польских фермеров, поэтому нечего бояться.

Так же Телус не занимается какими-либо потенциальными последствиями на уровне Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку считает, что для такого шага нет "никаких правовых оснований".

"Я слышал, что на Польшу подадут в суд за поддержку ее фермеров, но это просто смешно ", — сказал он, добавив, что "не понимает, на какой правовой основе это может быть сделано".

Напомним, недавно мы писали, что Евросоюз сосредоточен на том, чтобы внедрить новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.

А уже 19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.