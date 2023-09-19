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У Польщі відповіли, чи бояться покарань за блокаду українського агроімпорту

19 вересня 2023 13:54
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У Польщі відповіли, чи бояться покарань за блокаду українського агроімпорту
Міністр аграрної промисловості у Польщі Роберт Телус. Фото: farmer.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно Польща вирішила ввести односторонню заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів в односторонньому порядку. Там заявили, що не бояться наслідків з боку Європейського Союзу чи Світової організації торгівлі за таке рішення.

Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус в інтерв'ю виданню Euractiv

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Телус вважає, що немає "жодних суттєвих аргументів" для того, щоб не продовжувати цю заборону. 

Відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що Польща не боїться будь-яких наслідків через таке рішення, яке суперечить думці ЄС. 

"Нічого не станеться", — переконаний Телеус.

Польський міністр вважає, що робить добрі справи для країни та польських фермерів, тому немає чого боятися. 

Так само Телус не переймається будь-якими потенційними наслідками на рівні Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки вважає, що для такого кроку немає "жодних правових підстав".

"Я чув, що на Польщу подадуть до суду за підтримку її фермерів, але це просто смішно", — сказав він, додавши, що "не розуміє, на якій правовій основі це може бути зроблено".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після їхніх ембарго на імпорт зерна з України.

А вже 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. 

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