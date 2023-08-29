Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек: в чем причина arrow

В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек: в чем причина

29 августа 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек: в чем причина
Аэропорт Шопена в Варшаве. Фото: Associated Press
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Варшаве эвакуировали четыреста человек из аэропорта им. Шопена. Все из-за 41-летнего гражданина ЮАР, следовавшего из Украины в ОАЭ.

Об этом сообщает издание RMF FM.

Читайте также:

Инцидент в Варшаве

Сообщается, что при досмотре ручного багажа 41-летнего гражданина Южно-Африканской Республики были обнаружены боеприпасы. Как выяснили журналисты, это были четыре патрона калибра 5,56 миллиметра.

Гражданин Южной Африки также имел с собой зарегистрированный багаж. В нем обнаружили боевую гранату.

Известно, что мужчина направлялся из Украины в Дубай.

После такой страшной находки дежурный аэропорта принял решение об эвакуации пассажиров.

Сообщается также, что пограничники задержали гражданина ЮАР. Во вторник его должны доставить в суд.

Напомним, 24 августа в Варшаве состоялось самое массовое празднование Дня Независимости Украины в Польше. Тысячи украинцев в этот день собрались на Замковой площади в польской столице, чтобы не только поблагодарить поляков за их поддержку, но и отметить тех, кто больше всего помог украинцам во время российской войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз