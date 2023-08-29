В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек: в чем причина

Аэропорт Шопена в Варшаве. Фото: Associated Press

В Варшаве эвакуировали четыреста человек из аэропорта им. Шопена. Все из-за 41-летнего гражданина ЮАР, следовавшего из Украины в ОАЭ.

Об этом сообщает издание RMF FM.

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Сообщается, что при досмотре ручного багажа 41-летнего гражданина Южно-Африканской Республики были обнаружены боеприпасы. Как выяснили журналисты, это были четыре патрона калибра 5,56 миллиметра.

Гражданин Южной Африки также имел с собой зарегистрированный багаж. В нем обнаружили боевую гранату.

Известно, что мужчина направлялся из Украины в Дубай.

После такой страшной находки дежурный аэропорта принял решение об эвакуации пассажиров.

Сообщается также, что пограничники задержали гражданина ЮАР. Во вторник его должны доставить в суд.

Напомним, 24 августа в Варшаве состоялось самое массовое празднование Дня Независимости Украины в Польше. Тысячи украинцев в этот день собрались на Замковой площади в польской столице, чтобы не только поблагодарить поляков за их поддержку, но и отметить тех, кто больше всего помог украинцам во время российской войны.