День Незалежності України відзначили у Польщі

У Польщі відзначили День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

У Варшаві відбулось наймасовіше святкування Дня Незалежності у Польщі. Тисячі українців у цей день зібрались на Замковій площі у польській столиці, аби не лише подякувати полякам за їхню підтримку, але й відзначити тих, хто найбільше допоміг українцям під час російської війни.

Новини.LIVE розкажуть, як День Незалежності України відзначали у Польщі.

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День Незалежності України у Польщі

Другий рік поспіль громадяни України вимушені відзначати День Незалежності не вдома. Але там, де їм дуже раді. І там, де їм завжди нададуть допомогу та підтримають. Українці, як ніколи, вдячні полякам за їхню підтримку, які ті надали після початку повномасштабного вторгнення.

У Польщі відзначили День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

"Ми всі платимо дуже велику ціну за те, щоб залишатись незалежними. Для нас незалежність — це наш генетичний код. Для нас важливо прийти сьогодні і сказати всьому світу, що війна досі триває, що досі люди гинуть, але ми повинні прагнути цієї незалежності, підтримувати один одного. І найважливіше, що мають зробити українці, — це показати Польщі, яка прийняла їх, наскільки вдячними ми є за цю підтримку", — заявила Вікторія Погребняк, активістка варшавського Євромайдану.

У Польщі відзначили День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

24 серпня синьо-жовті прапори були разом із біло-червоними стягами. А поляки — поруч із українцями.

У Польщі відзначили День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

"Польща була першою державою, яка визнала незалежність України. Сьогодні, коли ви показуєте світові, що таке любов до свободи, ми стоїмо пліч-о-пліч з вами, щоб підтримувати вас на шляху до перемоги. З нагоди Дня Незалежності України бажаємо вам справедливого миру, зичимо безпечного та гідного життя в сім'ї євроатлантичних народів", — заявив президент Польщі Анджей Дуда у своєму зверненні з нагоди свята.

У Польщі відзначили День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

Під час відзначення Дня Незалежності у Варшаві згадали усіх, хто поклав своє життя заради перемоги у цій жорстокій війні.

"Незалежно від того, де нас розкидало життя, ми всі українці сьогодні єдині, як ніколи. А в єдності наша сила і в єдності наша перемога. І дуже добре, що ми сьогодні боремось не одні. Дуже добре, що поруч з нами, з Україною, яка є символом вільного світу, а незалежність України є символом незалежності всього вільного світу, сьогодні весь вільний світ є з нами", — наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич.

У Польщі відзначили День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

У 32-у річницю проголошення незалежності України в особливий спосіб вирішили подякувати тим полякам, які доклали максимум зусиль, аби допомогти українському народові. Спеціальна нагорода Stand with Ukraine awards 2023 — для спеціальних людей.

У Польщі відзначили День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

Серед лауреатів, зокрема, перша ракетка світу Іга Свьонтек та польський журналіст та соціолог Славомір Сєраковський, який зібрав гроші на польський Байрактар для України.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня символ Парижа та одна з найбільш визначних світових пам’яток заграла кольорами прапору України. Так французи вирішили привітати українців з Днем Незалежності.