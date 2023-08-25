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День Независимости Украины отметили в Польше

25 августа 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
День Независимости Украины отметили в Польше
В Польше отмечают День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Варшаве состоялось самое массовое празднование Дня Независимости в Польше. Тысячи украинцев в этот день собрались на Замковой площади в польской столице, чтобы не только поблагодарить поляков за их поддержку, но и отметить тех, кто больше всего помог украинцам во время российской войны.

Новини.LIVE расскажут, как День Независимости Украины отмечали в Польше.

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День Независимости Украины в Польше

Второй год подряд граждане Украины вынуждены отмечать День Независимости на выходе. Но там, где им очень рады. И там, где им всегда окажут помощь и поддержат. Украинцы, как никогда, благодарны полякам за их поддержку, которые они предоставили после начала полномасштабного вторжения.

В Польше отмечают День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

"Мы все платим очень большую цену за то, чтобы оставаться независимыми. Для нас независимость — это наш генетический код. Для нас важно прийти сегодня и сказать всему миру, что война до сих пор продолжается, что люди погибают, но мы должны стремиться к этой независимости, поддерживать друг друга. И самое важное, что должны сделать украинцы, — это показать Польше, которая приняла их, насколько благодарны мы за эту поддержку ", — заявила Виктория Погребняк, активистка варшавского Евромайдана.

В Польше отмечают День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

24 августа сине-желтые флаги были вместе с бело-красными флагами. А поляки рядом с украинцами.

В Польше отмечают День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

"Польша была первым государством, признавшим независимость Украины. Сегодня, когда вы показываете миру, что такое любовь к свободе, мы стоим бок о бок с вами, чтобы поддерживать вас на пути к победе. По случаю Дня Независимости Украины желаем вам справедливого мира, желаем безопасной и достойной жизни в семье евроатлантических народов", — заявил президент Польши Анджей Дуда в своем обращении по случаю праздника.

В Польше отмечают День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

Во время Дня Независимости в Варшаве вспомнили всех, кто положил свою жизнь ради победы в этой жестокой войне.

"Независимо от того, где нас разбрасывала жизнь, мы все украинцы сегодня едины, как никогда. А в единстве наша сила и в единстве наша победа. И очень хорошо, что мы сегодня боремся не одни. Очень хорошо, что рядом с нами, с Украиной, которая является символом свободного мира, а независимость Украины является символом независимости всего свободного мира, сегодня весь свободный мир есть с нами", — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Зварыч.

В Польше отмечают День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

В 32-ю годовщину провозглашения независимости Украины особым образом решили поблагодарить тех поляков, которые приложили максимум усилий, чтобы помочь украинскому народу. Специальная награда Stand with Ukraine awards 2023 — для специальных людей.

В Польше отмечают День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

Среди лауреатов, в частности, первая ракетка мира Ига Свентек и польский журналист и социолог Славомир Сераковский, собравший деньги на польский Байрактар для Украины.

Напомним, вечером 24 августа символ Парижа и одна из самых выдающихся мировых достопримечательностей заиграла цветами флага Украины. Так французы решили поздравить украинцев с Днем Независимости.

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