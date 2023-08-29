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У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей: у чому причина

29 серпня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей: у чому причина
Аеропорт Шопена у Варшаві. Фото: Associated Press
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У  Варшаві евакуювали чотири сотні людей з аеропорту ім. Шопена. Все через 41-річного громадянина ПАР, який прямував з України до ОАЕ.

Про це повідомляє видання RMF FM.

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Повідомляється, що під час огляду ручного багажу 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки були виявлені боєприпаси. Як з'ясували журналісти, це були чотири набої калібру 5,56 міліметра.

Громадянин Південної Африки також мав із собою зареєстрований багаж. У ньому знайшли бойову гранату.

Відомо, що чоловік прямував з України до Дубаю.

Після такоїх страшної знахідки черговий аеропорту ухвалив рішення про евакуацію пасажирів.

Повідомляється також, що прикордонники затримали громадянина ПАР. У вівторок його мають доправити до суду.

Нагадаємо, 24 серпня у Варшаві відбулось наймасовіше святкування Дня Незалежності України у Польщі. Тисячі українців у цей день зібрались на Замковій площі у польській столиці, аби не лише подякувати полякам за їхню підтримку, але й відзначити тих, хто найбільше допоміг українцям під час російської війни.

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