У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей: у чому причина
У Варшаві евакуювали чотири сотні людей з аеропорту ім. Шопена. Все через 41-річного громадянина ПАР, який прямував з України до ОАЕ.
Про це повідомляє видання RMF FM.
Інцидент у Варшаві
Повідомляється, що під час огляду ручного багажу 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки були виявлені боєприпаси. Як з'ясували журналісти, це були чотири набої калібру 5,56 міліметра.
Громадянин Південної Африки також мав із собою зареєстрований багаж. У ньому знайшли бойову гранату.
Відомо, що чоловік прямував з України до Дубаю.
Після такоїх страшної знахідки черговий аеропорту ухвалив рішення про евакуацію пасажирів.
Повідомляється також, що прикордонники затримали громадянина ПАР. У вівторок його мають доправити до суду.
Нагадаємо, 24 серпня у Варшаві відбулось наймасовіше святкування Дня Незалежності України у Польщі. Тисячі українців у цей день зібрались на Замковій площі у польській столиці, аби не лише подякувати полякам за їхню підтримку, але й відзначити тих, хто найбільше допоміг українцям під час російської війни.