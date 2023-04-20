В провинции Канады медведь залез в автомобиль и выпил почти 70 банок газированных напитков

Медведь рядом с банками газированных напитков. Фото: скриншот с видео

В Британской Колумбии, Канада, медведь залез в автомобиль и выпил 69 банок газированных напитков. Владельцу машины Шэрон Росел удалось зафиксировать инцидент на видео.

Об этом сообщает UPI.

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Медведь залез в авто и выпил газированные напитки

Женщина рассказала, что ее разбудила собака около трех часов ночи. Она выглянула на улицу и увидела, что медведь разбил одно из окон ее авто. Животное угощалось газированными напитками, которые Росел приобрела для бизнеса.

Владелец авто зафиксировала, как медведь выпил 69 банок из 72. Росел рассказала, что животное перестало угощаться напитками после того, как попробовало диетическую колу.

Медведь также испортил автомобиль женщины. Он порвал кожаный салон, сломал оконный ролик и повсюду оставил липкие следы.

Росел надеется, что страховая компания возместит ей часть убытков.

Женщина добавила, что обычно не оставляет еду или мусор в автомобиле на ночь, однако она не ожидала, что медведь захочет газированные напитки.

Напомним, в США черный медведь стал звездой соцсетей после того, как 400 раз "сфотографировался" на фотоловушку в природном заповеднике. Из 580 снимков, сделанных камерой наблюдения в Колорадо, более четырех сотен — это "селфи" медведя.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике заметили двух похожих между собой лосей. Сотрудники считают, что животные являются двойняшками, которые выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и стали неразлучны.