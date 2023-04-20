У провінції Канади ведмідь заліз в автомобіль та випив майже 70 банок газованих напоїв

Ведмідь поряд з банками газованих напоїв. Фото: скриншот з відео

У Британській Колумбії, Канада, ведмідь заліз в автомобіль та випив 69 банок газованих напоїв. Власниці машини Шерон Росел вдалося зафіксувати інцидент на відео.

Про це повідомляє UPI.

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Ведмідь заліз в авто та випив газовані напої

Жінка розповіла, що її розбудив собака близько третьої години ночі. Вона виглянула на вулицю та побачила, що ведмідь розбив одне з вікон її авто. Тварина пригощалася газованими напоями, які Росел придбала для бізнесу.

Власниця авто зафіксувала, як ведмідь випив 69 банок із 72. Росел розповіла, що тварина припинила пригощатися напоями після того, як спробувала дієтичну колу.

Ведмідь також зіпсував автівку жінки. Він порвав шкіряний салон, зламав віконний ролик і всюди залишив липкі сліди.

Росел сподівається, що страхова компанія відшкодує їй частину збитків.

Жінка додала, що зазвичай не залишає їжу або сміття в автомобілі на ніч, однак вона не очікувала, що ведмідь захоче газовані напої.

Нагадаємо, у США чорний ведмідь став зіркою соцмереж після того, як 400 разів "сфотографувався" на фотопастку у природному заповіднику. З 580 знімків, зроблених камерою спостереження в Колорадо, понад чотири сотні — це "селфі" ведмедя.

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