В РФ над металлургическим заводом поднялся рыжий дым: что известно

Дым над металлургическим заводом в Челябинске. Фото: росСМИ

Во вторник, 22 августа над территорией ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (Россия) замечен всплеск рыжего дыма. Местные жители, проживающие вблизи комбината, активно высказывают свою обеспокоенность в соцсетях из-за необычного запаха от промышленных выбросов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Экологический эксперт указывает, что рыжее облако, возможно, содержит диоксид азота, который при определенной концентрации может стать опасным. Продолжительное вдыхание такого воздуха угрожает развитием заболеваний дыхательных путей.

Несмотря на тревогу жителей, станции мониторинга окружающей среды, расположенные вблизи завода, не выявили превышения норм выбросов, вероятно из-за их высокого расположения.

В связи с ситуацией губернатор Алексей Текслер недавно посетил комбинат. После проверки администрация предприятия заявила о планах сократить выбросы на 40%.

Напомним, что в воскресенье, 13 августа, в Подмосковье горел склад одного из местных предприятий. Как известно, горел склад одного из предприятий на Донинском шоссе — недалеко от испытательного полигона инженерно-научного центра ТЭМП и АЗС.