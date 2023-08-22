У РФ над металургійним заводом здійнявся рудий дим: що відомо

Дим над металургійним заводом у Челябінську. Фото: росЗМІ

У вівторок, 22 серпня, над територією ПАТ "Челябінський металургійний комбінат" (Росія) помічено сплеск рудого диму. Місцеві жителі, які мешкають поблизу комбінату, активно висловлюють свою стурбованість у соцмережах через незвичайний запах від промислових викидів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Екологічний експерт вказує, що руда хмара, можливо, містить діоксид азоту, який за певної концентрації може стати небезпечним. Тривале вдихання такого повітря загрожує розвитком хвороб дихальних шляхів.

Попри тривогу мешканців, станції моніторингу навколишнього середовища, розташовані поблизу заводу, не виявили перевищення норм викидів, ймовірно через їхнє високе розташування.

У зв'язку із ситуацією губернатор Олексій Текслер нещодавно відвідав комбінат. Після перевірки адміністрація підприємства заявила про плани скоротити викиди на 40%.

Нагадаємо, що у неділю, 13 серпня, у Підмосков'ї горів склад одного з місцевих підприємств. Як відомо, горів склад одного з підприємств на Донінському шосе — неподалік випробувального полігону інженерно-наукового центру ТЕМП та АЗС.