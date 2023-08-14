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В РФ угрожают судом Канаде за конфискованный самолет Ан-124

14 августа 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ угрожают судом Канаде за конфискованный самолет Ан-124
Самолет Ан-124. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российская компания "Волга-Днепр", являющаяся владельцем арестованного в Канаде грузового самолета Ан-124-100, угрожает судом. Она направила ультиматум канадскому правительству, в котором предлагает либо решить мирным путем вопрос арестованных самолетов, либо она подает в арбитраж.

Об этом сообщает Interfax.

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Ан-124-100 находится в аэропорту Торонто с 27 февраля 2022 года.

"Волга-Днепр" направила официальное сообщение, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года", — говорится в сообщении перевозчика.

Экземпляры сообщения направили премьер-министру Канады, генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел юстиции и генеральному прокурору.

Российская компания заявляет, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой сообщения, то "Волга-Днепр" официально инициирует арбитражное разбирательство. Там также подчеркнули, что остаются открытыми для переговоров.

Напомним, 10 июня, во время визита в Украину премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна передаст Украине грузовой самолет АН-124, конфискованный в РФ в прошлом году.

Также мы писали, что Канада продолжает поддерживать Украину против вооруженной агрессии РФ. Следовательно, страна передала бронированные машины Senator Rochelle, которые существенно помогут украинским защитникам при выполнении боевых задач.

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