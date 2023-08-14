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У РФ погрожують судом Канаді за конфіскований літак Ан-124

14 серпня 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ погрожують судом Канаді за конфіскований літак Ан-124
Літак Ан-124. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська компанія "Волга-Днепр", яка є власником  арештованого в Канаді вантажного літака Ан-124-100, погрожує судом. Вона направила ультиматум канадському уряду, в якому пропонує або вирішити мирним шляхом питання заарештованих літаків, або вона подає в арбітраж.

Про це повідомляє Interfax.

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Ан-124-100 знаходиться в аеропорту Торонто ще з 27 лютого 2022 року.

"Волга-Днепр" надіслала офіційне повідомлення, в якому інформує Канаду про існування спору між компанією та країною у зв'язку з незаконним захопленням вантажного літака Ан-124-100, а також пропонує владі країни врегулювати суперечку мирним шляхом відповідно до статті 9 угоди між СРСР та Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 20 листопада 1989 року", — сказано в повідомленні перевізника.

Екземпляри повідомлення направили прем'єр-міністру Канади, генерал-губернатору, міністрам фінансів, закордонних справ юстиції та генеральному прокурору.

Російська компанія заявляє, що, якщо суперечка не буде врегульована протягом шести місяців з моменту отримання Канадою повідомлення, то "Волга-Днепр" офіційно ініціює арбітражний розгляд. Там також наголосили, що залишаються відкритими для переговорів.

Нагадаємо, 10 червня, під час візиту до України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна передасть Україні вантажний літак АН-124, конфіскований у РФ минулого року. 

Також ми писали, що Канада продовжує підтримувати Україну проти збройної агресії РФ. Відтак, країна передала броньовані машини Senator Rochelle, які суттєво допоможуть українським захисникам при виконанні бойових завдань.

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